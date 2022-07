La Juventus pensa al dopo De Ligt, sul quale spingono Bayern Monaco e Chelsea, e sulla lista degli obiettivi è cerchiato in rosso il nome di Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese va in scadenza con il Napoli al termine della stagione (30 giugno 2023) ed è il nome preferito in caso di partenza del difensore olandese. E per questo la dirigenza bianconera si muove.



INCONTRO - Il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini ha incontrato oggi nel centro di Milano Fali Ramadani, agente che rappresenta Koulibaly. Un summit programmato, utile a fare un nuovo punto della situazione sul senegalese. Ma non solo, perché tra gli assistiti di Ramadani c'è anche Nikola Milenkovic, anche lui in scadenza nel 2023 con la Fiorentina e seguito dai bianconeri come alternativa meno onerosa rispetto a Koulibaly.