La Juventus studierà l'operazione Mauro Icardi come scambio con l'Inter, se il PSG non lo riscattasse. L'idea è di inserire qualche potenziale pedina nell'operazione: ai nerazzurri piacerebbero giocatori come Cuadrado ma non sono inclusi nel discorso ad oggi, mentre Higuain è in uscita ma l'Inter non si scalda per questo nome.