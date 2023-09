Simone Guerra ha fatto gol. Nella sfida contro la Recanatese della Next Gen, l'attaccante classe 1989 è andato in rete. Ed è stata una di quelle pesantissime.



La punta bianconera ha battezzato al meglio una delle prime occasioni in bianconeri: arrivato al termine dello scorso agosto, Guerra ha firmato per un solo anno di contratto dopo la grande cavalcata della scorsa stagione con la FeralpiSalò. Con la formazione lombarda ha messo a segno. 10 gol in 38 gare disputate. E ha saluto il suo vecchio club dopo 230 presenze e 80 reti segnate.



Guerra è uno dei tre giocatori più esperti a disposizione di mister Brambilla: con lui, Fabrizio Poli e Simone Iocolano.