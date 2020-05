La Juve continua a lavorare frenetica per il mercato e per quella che sarà la squadra per la prossima stagione. Oltre ad un rinnovamento a centrocampo, il club bianconero è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante centrale. Gonzalo Higuain non è più centrale nelle idee della società, anzi: qualora arrivasse una buona offerta verrebbe ceduto. Al suo posto, secondo quanto riferito da Tuttosport, sono sempre due i nomi in pole: Arkadiusz Milik del Napoli, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, e Raul Jimenez del Wolverhampton.