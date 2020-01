Rispettivamente terzino sinistro e destro, andranno a colmare le lacune dei rispettivi nuovi club, perlopiù in termini numerici con un impiego che non li vedrà titolari ma subentranti dalla panchina. Manca davvero poco alla chiusura, ma in tanti si chiedono chi sia il laterale francese e quale sia il suo rendimento, soprattutto nell'ultimo periodo.