In molti ieri sera, seduti sul divano guardando Sanremo, si saranno chiesti: ‘Chi è l’uomo seduto a fianco a Cristiano Ronaldo?’. Il campione bianconero era presente alla terza serata del Festival, andata in scena al Teatro Ariston per accompagnare la sua Georgina Rodriguez, nei panni di presentatrice al fianco di Amadeus. Le telecamere si sono spesso soffermate sulla prima fila, dove sedeva CR7 assieme a questa persona la cui identità può essere un mistero per molti.