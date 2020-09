. La grana Higuain è quasi risolta: la risoluzione del contratto non è ancora arrivata, ma l'accordo è vicino. Manca, ora, il nome del nuovo bomber:, per un Pistolero che porterebbe alla Continassa ben 418 gol.in caso di esito positivo, bisognerebbe attendere qualche giorno per questioni burocratiche, ma la fumata bianca arriverebbe comunque prima del 5 ottobre, giorno del gong finale del mercato. Trovata, intanto, l'intesa per l'ingaggio (triennale da 10-10,5 milioni) e soprattutto per la formula: la Juve acquisterà Suarez dal Barcellona, in un affare da 3 milioni alla firma e altri 13 tra bonus vari.. Occhi sempre fissi su: in queste ore il bosniaco incontrerà Friedkin, da poco sbarcato in città, per arrivare al dunque.: la Juve ha l'accordo con il giocatore (biennale da 7,5 milioni) e la Roma (10 milioni più due di bonus), ma lo stallo nell'affare Milik si ripercuote sull'asse Capitale-Torino.E poi c'è la doppia pista che coinvolge anche l'Atletico Madrid., ancora in cerca di nuovi (e ricchi) palcoscenici. L'entourage del Matador ha parlato con l'Atleti, il cui acquisto di un nuovo attaccante dipende dal futuro di Diego Costa: solo in caso di partenza dell'ex Chelsea, infatti, partirebbe l'assalto a una nuova punta.. Denaro che la Juve non può garantire, così come appare in salita l'ipotesi di uno scambio con Douglas Costa.