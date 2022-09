Sotto esame sì, ma non domenica. Anche se poi sono spesso gli scontri diretti a convincere o meno la Juve. Che allo Stadium attende quel Bologna dove dovrà imporsi Andrea Cambiaso, acquistato in estate e subito girato in prestito in Emilia. Nonostante quella promessa di trattenerlo a Torino in sede di trattativa, poi i piani sono cambiati ma non la volontà di completare il trasferimento. E ora dipende da lui, la Juve rinnoverà le fasce basse, una grande stagione sarebbe il miglior modo di candidarsi da parte di Cambiaso.