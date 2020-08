anche per la stagione 2020-21.contingenti invece, nel caso in cui arrivassero offerte congrue e al netto della volontà di CR7 e del numero 10,ha unache Dybala non ha: oltre alle 5 coppe vinte, nelle sei gare a eliminazione diretta disputate con la maglia bianconera, contro Atletico Madrid, Ajax e Lione, il portoghese ha realizzato tutti e sette i gol dei bianconeri (tre agli spagnoli, due agli olandesi e due ai francesi). Il portoghese però ha un ingaggio enorme, 31 milioni a stagione, che pesa come un macigno sulle casse della Juve.ha dalla sua l’età (26 anni contro i 35 di Ronaldo) e un ingaggio più basso (7,3 milioni, in scadenza nel 2022).si sono espressi alcuni fra i nostri più prestigiosi opinionisti ( Sconcerti Chirico ),, juventini e non: se foste nella Juve, essendo obbligati a sacrificarne uno dei due chi vendereste?