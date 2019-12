Giorgio Chiellini, De Ligt e Bernardeschi hanno presenziato all'Ospedale Regina Margherita per distribuire i regali di Natale ai bambini malati. Con loro, anche Pedersen, Sembrant, Bonansea e Giuliani della Juve Women. "Una visita carica di emozioni quella di ieri al Regina Margherita di Torino, dove ci sono eroi veri, siano essi medici o bambini - le parole del capitano della Juventus -. Le maglie che abbiamo donato saranno usate per realizzare dei camici speciali, un'iniziativa che trovo davvero particolare e bella. Grazie ancora a tutti coloro che abbiamo incontrato ieri per la splendida accoglienza".