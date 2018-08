Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato dopo la sconfitta contro il Real Madrid nell'ultima uscita dell'International Champions Cup: "Abbiamo fatto 15 giorni intensi, con ottime partite, mettendo nelle gambe minuti e trasmettendo la mentalità Juve ai nuovi. Adesso avremo un paio di giorni liberi, da mercoledi ci ritroveremo per preparare al meglio la nuova stagione. La partita? Dovevamo finirla 1-0, in 14 minuti abbiamo preso tre gol, quando giochi con il Real Madrid certi errori li paghi. Non era semplice, l'abbiamo giocata forse con poca attenzione, colpa anche dei viaggi. Volevo fare comunque i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa tournée. Se abbiamo raggiunto questi bene risultati il merito è anche loro".



SUL MERCATO - "I nuovi? Bene, è chiaro che con gli italiani è più facile. Cancelo va disciplinato, ma ha un passo importante e qualità sopra la media, ci sarà di grande aiuto quest'anno. Cristiano Ronaldo? L'entusiasmo positivo è ben accetto, ne avevamo bisogno, è una scossa di energia che ci frà alzare il nostro livello. Non dobbiamo però pensare di aver già vinto lo scudetto o di vincere la Champions".