Come se non bastassero le buone notizie in arrivo dal campo - con la vittoria sulla Sampdoria che ha allungato a 15 la striscia di risultati utili consecutivi - la Juventus inizia la preparazione del match decisivo di Champions League contro il Villarreal (si riparte dall'1-1 in Spagna) con indicazioni incoraggianti anche dalla seduta di allenamento svolta in mattinata alla Continassa. Chiellini e Dybala stanno stringendo i tempi per mettersi a disposizione di Allegri per una partita che può determinare in un senso o nell'altro la stagione a tinte bianconere.



Sia il capitano che l'attaccante argentino hanno partecipato pressoché interamente al lavoro di squadra effettuato dai calciatori non coinvolti nella sfida del "Ferraris", ad eccezione della sessione di tiri in porta. Se gli sviluppi incoraggianti registrati in giornata saranno confermati anche nei prossimi due allenamenti, la Juve potrà contare su due elementi chiave in più per provare a centrare il pass per i quarti di finale di Champions. Con loro, si candida ad un ruolo da protagonista - anche da subentrante - Federico Bernardeschi, che a Genova ha scontato una turno di squalifica ma che allo Stadium mercoledì sera ci sarà, alla pari dei recuperati De Sciglio e Alex Sandro.



Niente da fare invece per Bonucci e Zakaria, costretti ai box dai rispettivi problemi muscolari e che guarderanno la partita contro gli spagnoli dalla tribuna, alla pari dei lungodegenti McKennie e Chiesa.