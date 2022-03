La scorsa estate era arrivato il rinnovo di contratto di Giorgio Chiellini con la Juventus, non per una sola stagione ma fino al 2023. Un prolungamento biennale, per permettere al difensore di giocare il Mondiale in Qatar, da capitano e protagonista dell'Italia. Quanto successo a Palermo, nella sfida tra gli Azzurri e la Macedonia del Nord per guadagnarsi il playoff ha rovinato i piani anche del difensore, che a 38 anni da compiere tra qualche mese ha perso l'opportunità di giocare l'ultimo torneo importante della sua carriera in Nazionale. Una delusione forte che, unita ai problemi fisici che lo hanno limitato negli ultimi anni, potrebbe portarlo anche a rivedere i suoi piani per il futuro.