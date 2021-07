Tutta l’Italia ha esultato a ogni suo tackle, ai colpi di testa a liberare l’area di rigore, alle diagonali difensive che salvavano dei gol ormai quasi fatti.Questa mattina a Roma, intorno alle 7.30, ha alzato al cielo la coppa che segna il rinascimento del calcio italiano. Lo ha fatto con la corona- scippata simbolicamente alla Regina Elisabetta - in testa. E con un sorriso di chi ha già messo nel mirino il prossimo obiettivo: il Mondiale in Qatar del 2022.La Juventus di Massimiliano Allegri vuole ripartire da Giorgio Chiellini. Anzi, non può farne a meno. Tra i due c’è un rapporto professionale solido e sincero. I programmi prevedono un blitz per tradurre in un nero su bianco ufficiale le comuni volontà di continuare a condividere le rispettive strade.