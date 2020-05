"Mi chiamo Giorgio Chiellini e ho scritto questo libro perché volevo che Chiellini raccontasse Giorgio". Lo racconta lo stesso capitano della Juventus, in un video pubblicato sui social, con cui ha voluto annunciare l'uscita della sua autobiografia, scritta "a quattro mani" con il giornalista Maurizio Crosetti. Il libro sarà in vendita a partire dal 12 maggio e racconterà tutta la carriera del giocatore della Juve, dal campo alla vita fuori dal terreno di gioco, compresa la laurea conseguita nel 2017. Come riporta l'Ansa: "Nel libro ci sono le grandi partite che ho giocato e quelle che giocherò: perché il viaggio non è finito". Il ricavato verrà devoluto alla Onlus Insuperabili, che promuove il calcio tra i disabili, della quale Chiellini è testimonial.