Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, ha parlato dopo la partita tra Italia e Portogallo, in zona mista. Ecco quanto confessato ai colleghi portoghesi e riportato oggi su Tuttosport: "Ronaldo? Se giocheremo fino a quarant’anni entrambi? Lui sì, io non credo ce la farò. No, non è tanto il fatto che lui arrivi per primo agli allenamenti a fare la differenza, ma il modo in cui lavora: ti spinge a migliorarti. E poi è intelligente: è arrivato in un campionato e in una nazione diversa, ma ha subito cercato di capire le dinamiche e integrarsi nella città. In Nazionale tornerà e potrà giocare ancora più di me: io devo gestirmi. Cancelo? Sì, ho visto che il ct l’ha richiamato per un paio di movimenti difensivi: da noi sta lavorando molto su questo e impara in fretta. Noi, poi, sappiamo che ci dà talmente tanto in spinta che gli perdoniamo qualche amnesia".