20’ per tempo nella sgambata tra Chisola e una squadra mista delle giovanili bianconere #ForzaJuve pic.twitter.com/j9RdA5W2fz — JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2020

Giorgiovede il rientro in campo un po' più vicino. Il capitano della, oggi, è sceso in campo nell'amichevole contro i dilettanti del, club che milita in Eccellenza. 40 minuti in campo, due tempi da 20, con una selezione di giovani bianconeri, per riassaporare vecchie abitudini e riprendere confidenza con il campo di gioco dopo la rottura del crociato che lo sta tenendo fuori da inizio stagione. Chiellini prende le misure, per la sua Juve e in vista Europeo: il rientro si avvicina.