Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ieri in panchina contro il Porto, rischia di salutare così la Champions League, senza mettere piede in campo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il numero 3 juventino, in scadenza, spesso infortunato, sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di ritiro al termine della stagione.