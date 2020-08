Anche Giorgio Chiellini ha fatto parte del winning team, della squadra che ha vinto la partitella di oggi, conclusiva della prima settimana di allenamenti della Juventus sostenuta alla Continassa. Braccia flesse per fare i muscoli, sorriso stampato in faccia e la voglia di riprendersi un posto che è mancato per tutta la stagione passata. La bandiera bianconera vuole lasciare alle spalle un’annata da dimenticare, all’insegna degli infortuni, alle porte c’è una nuova stagione tutta da giocare. Per vincere, come la partitella di oggi: “WIN”.