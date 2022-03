Giorgio Chiellini ha fatto il punto sulle sue condizioni: "E' un mese che sono fuori, ma ora sto meglio. Sto lavorando da solo sul campo, nei prossimi giorni dovrei aggregarmi al resto della squadra e spero di rientrare prima delle gare della Nazionale - ha detto il difensore della Juventus a Sky - Abbiamo iniziato la stagione senza i giocatori sudamericani, ma da novembre abbiamo trovato continuità e solidità. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic hanno dato entusiasmo e ora stiamo crescendo; abbiamo prima la Sampdoria e poi la Champions, dove passare il turno è vitale".



SCUDETTO - "E' giusto che i tifosi lo sognino, ma noi dobbiamo essere realisti e pensare una partita alla volta. Se metteremo in fila tante vittorie ci inizieremo a pensare, ma mancano ancora tante partite e può succedere di tutto. Stiamo facendo un buon percorso, però non dobbiamo fare tabelle e mantenere l'equilibrio".



DYBALA - "Oggi si è allenato, sta meglio e lavora per esserci la prossima settimana. Il contratto? Bisogna convivere con queste situazione, io e Messi abbiamo vinto Europeo e Coppa America senza contratto. In questi casi bisogna concentrarsi sul campo".