Curioso episodio andato in scena durante Juventus-Fiorentina. Al 65esimo minuto, sul risultato di 2-1 per i bianconeri, Vincenzo Montella ha richiamato in panchina Federico Chiesa, per inserire Luis Muriel. All'uscita dal campo del classe '97, una larga parte dei tifosi juventini presenti all'Allianz Stadium lo ha applaudito. Un messaggio importante, un trattamento simile a quello riservato poco più di un anno fa a Cristiano Ronaldo, ai tempi al Real Madrid. Chiesa alla Juve? Aspettando il mercato, i tifosi hanno scelto.