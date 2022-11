Federico Chiesa è tornato a pieno regime per la Juve e dopo la gara con la Lazio ha parlato a Sky.“È bello essere di nuovo qua, sono stati, ad agosto sembrava vicino il traguardo, inveceAgosto è stato un mese difficilissimo, ma con le persone che mi vogliono bene accanto ne sono uscito. Poi ci sono voluti altri due mesi per riprendere confidenza con il campo e un mese in cui ho ripreso ad allenarmi con la squadra fino alla convocazione contro il PSG”.Per me sarà come riprendere in estate per poi dare una mano alla squadra a gennaio. La mia voglia di rientrare era così forte che il PSG è stato quasi inaspettato.. Non abbiamo passato un bel periodo come squadra, soprattutto in Champions, ma penso che. Da gennaio si vedrà cosa riusciamo a fare”.che vogliono mettersi a disposizione per il mister, penso che da qui in avantiCi siamo tirati fuori da un momento veramente brutto, abbiamo dimostrato di venirne fuori. Penso che la cosa più importante sia la coesione all’interno di questo gruppo. Volevamo venirne fuori perché la Juventus non meritava di presentarsi così in campo”.“Credo di aver mostratopoi in queste partite ho giocato anche. Sono stato molto felice di trovarmi in quella zona che è quella che mi appartiene di più”.