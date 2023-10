Buone notizie per la Juventus in vista della sfida con il Milan, Federico Chiesa può recuperare: a distanza di due settimane dall'ultima volta, l'esterno si è allenato con il resto del gruppo alla Continassa e vede la convocazione per il primo impegno alla ripresa del campionato.



Sembra ormai alle spalle dunque il fastidio muscolare alla coscia che lo ha costretto a saltare il derby con il Torino e i due impegni con la Nazionale contro Malta e Inghilterra. Chiesa è tornato in gruppo, dopo due settimane di lavoro a parte e a due giorni dalla partita con il Milan punta a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Difficilmente dal 1', ma può essere un'arma dalla panchina da utilizzare in corsa a San Siro.