Il nome di Federico Chiesa rimbomba continuamente sul mercato. Quando è aperto come quando è chiuso, perché l'ala della Fiorentina fa impazzire tutti i top club: la Roma lo avrebbe voluto a ogni costo, l'Inter ha capito a inizio mercato come fosse impraticabile, De Laurentiis è arrivato a 60 milioni bonus compresi ricevendo il no di Della Valle. E la Juventus? Ha ragionato su Chiesa solo in prospettiva, mai per l'immediato. Ma senza prelazioni assicurate verbalmente o per iscritto.



LA SITUAZIONE - I dirigenti bianconeri hanno preso informazioni sull'esterno della Fiorentina durante la trattativa per Pjaca; ma non è stata compresa un'opzione su Chiesa nell'affare. La Juve si rifarà viva nelle prossime sessioni di mercato se lo riterrà opportuno, di certo sapendo che a Firenze si ragiona su cifre molto elevate, superiori a 65/70 milioni specialmente se l'ala della Nazionale classe '97 dovesse continuare su questi livelli di rendimento e di crescita. L'unico club che verrà avvisato quando Chiesa sarà ritenuto cedibile è il Napoli, patto personale tra Diego Della Valle e Aurelio de Laurentiis, con quest'ultimo che eventualmente deciderà se fare offerte. La Juve ha compiuto un piccolo passo: disgelo con la dirigenza della Fiorentina dopo il caso-Neto con l'affare Bernardeschi prima e soprattutto Pjaca poi, adesso c'è serenità. E se Chiesa diventasse un obiettivo, aiuterebbe. Ma senza corsie preferenziali...