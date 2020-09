Si aggiunge a Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Arthur. Però mancano ancora due settimane e non sono esclusi altri innesti. Vedi quel Moise, sempre in avanti, che non vede l'ora di tornare a sua volta alla Juve. Ma anche un esterno, forse due. Per i quali la Juve continua a lavorare, assiduamente, più o meno a fari spentiHa già effettuato le visite mediche Luca Pellegrini pronto al prestito al Genoa, dove raggiungerà Mattia Perin e Marko Pjaca. Sempre centrale la trattativa per la risoluzione del contratto di Sami Khedira, che a zero sembra interessare di nuovo a Psg e Manchester United. Si valutano ancora offerte per Mattia De Sciglio (Barcellona) e Daniele Rugani (West Ham e Newcastle). Il pezzo forte resta Douglas Costa, nel mirino anche del Wolverhampton, ma pure il club di area Jorge Mendes non sembra convincere il brasiliano che continua a rifiutare tutto.Servono tanti soldi, la valutazione ufficiosa resta di almeno 70 milioni, cifra inevitabilmente trattabile perché nessuno può e vuole in questo momento investire una somma del genere.Di questo han continuato a parlare i dirigenti bianconeri con l'entourage del giocatore, che alla Juve aveva già detto sì più di un anno fa: allora bloccò tutto Rocco Commisso, ora è la situazione economica a complicare l'operazione. Però le parti sono al lavoro per andarsi incontro e rendere possibile quella che sembrava una trattativa ormai scivolata in coda alle priorità bianconere. E che alle giuste condizioni, invece, può trasformarsi nel colpo di fine mercato della Juve.