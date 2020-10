Come riporta La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha una visione chiara per la posizione in campo di Federico Chiesa. Dopo aver fatto valere la promessa fatta dalla Juventus di volerlo portare a Torino, il Maestro ne vorrà fare l’esterno tutta fascia, di spinta e qualità, fatto di strappi e dribbling, ma anche di tiri. Nel 2019, infatti, l’ex Fiorentina era il terzo giocatore che calciava più in porta nei cinque maggiori campionati europei. I primi due erano Messi e Cristiano Ronaldo, adesso suo compagno di squadra.