Il club catalano è alla ricerca di un esterno d’attacco e sta valutando con attenzione il profilo del classe 1997, in rotta con la Juventus e fuori dai piani di Thiago Motta. Circa dieci giorni fa, l’entourage del calciatore della Nazionale lo ha proposto alla dirigenza blaugrana, che ha chiesto informazioni circa le cifre per capire la fattibilità dell’operazione. Chiesa è favorevole al trasferimento al Camp Nou, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi. Secondo quanto riferisce Sport, il Barça deve formalizzare alcune cessioni prima di andare all’assalto di un esterno con Chiesa, che resta nella lista dei possibili acquisti.

Il matrimonio trae lagiunto ai titoli di coda. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e le possibilità di rinnovo che rasentano lo zero spingono il club bianconero a voler cedere il calciatore della Nazionale già in questa sessione di mercato, per non perderlo a parametro zero a partire dal 1° febbraio. Secondo il quotidiano spagnolo, sulle tracce del classe 1997 ci sono anche club di Premier League, mentre la sua priorità è rappresentata dal Barcellona.Al momento guadagna circa sei milioni di euro netti alla Juventus e vorrebbe un contratto di almeno tre anni per dare continuità al progetto in caso di arrivo al Barcellona. Per il club catalano, l’operazione potrebbe concludere per una cifra vicina ai 14 milioni di euro.

Il Barcellona ha già in mano tutti i referti medici post infortunio al ginocchio di due anni fa e si è convinto sulle condizioni di Chiesa, considerate perfette. Le prestazioni durante Euro 2024 ha consolidato ulteriormente la posizione del club blaugrana circa lo stato fisico del classe ’97 della Nazionale.Chiesa, già nel mirino del Barcellona la scorsa estate, è attratto dalla possibilità di giocare in Spagna. Un anno fa il club catalano non è riuscito a presentare un’offerta alla Juventus a causa della difficile situazione finanziaria. Ora, però, la situazione è cambiata e in casa Barça Chiesa è ritenuto un’occasione di mercato, soprattutto se il calciatore stesso spingerà per vestire la maglia blaugrana.

La dirigenza sportiva del Barça è stata chiara sul fatto che un'ala arriverà entro la fine di agosto. La priorità assoluta era, ma le difficoltà dei blaugrana relative al tetto salariale hanno reso l'operazione impossibile nonostante Nico avesse aperto le porte alla firma. Una pista praticamente sfumata, come quella per, che il Liverpool lo ha dichiarato incedibile a meno che non arrivi un'offerta fuori mercato che il Barça al momento non può presentare. Un'altra opzione è, giocatore che può lasciare il Bayern in prestito anche se il suo ingaggio è molto alto. Si trattad i un calciatore che piace a Hansi Flick, anche se ha diverse offerte e è sarà semplice battere la concorrenza.