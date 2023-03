Federico Chiesa ha chiesto scusa. E forse scusa non avrebbe dovuto nemmeno chiederlo ai tifosi della Juve. Anzi, Chiesa è tornato in campo, ha segnato, ha chiesto scusa. Mentre il popolo bianconero in realtà quelle scuse se le aspetterebbe da altri, perché non è l'infortunio in sé a essere un problema ma più propriamente altro. Comunque Chiesa ha espresso così tutto il suo dispiacere per non essere riuscito a fornire il contributo sperato in questa stagione, anche la sua gratitudine per chi lo sta aspettando, spronando, facendo sempre sentire importante. La risposta però i tifosi se l'aspettano in futuro, perché anche su Chiesa si infiammerà il mercato, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la Champions per motivi extra-campo e non per eccessivi demeriti della Juve. Resterà, qualunque cosa possa accadere? La risposta ancora non c'è, la risposta la darà il mercato. Intanto arriva l'Inter e Chiesa vuole esserci, già dal primo minuto, sfidando tutti quei compagni di squadra a loro volta non al meglio, da Angel Di Maria in poi.



Tra campo e mercato, il punto su Chiesa nel video di Nicola Balice, nostro inviato a Friburgo.