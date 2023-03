. Per arrivare ai quarti di Europa League, ci arriva e anche con un risultato rotondo (2-0), ma. E’ possibile? E’ accettabile? E’ colpa diche ha staccato la spina ai calciatori pensando al derby d’Italia di domenica sera (20.45) a San Siro (Inter-Juventus) o i cattivi pensieri sono venuti direttamente ai calciatori che hanno lasciato campo e palla agli avversari, correndo almeno un paio di rischi cui ha messo le toppeSia come sia, anche quando le partite si mettono bene (domenica scorsa la Sampdoria era sotto di due gol e ha pareggiato nel giro di 72 secondi),o un’indolenza ingiustificata come quella di ieri sera. Poi, alla fine, guardi chi ha segnato (Vlahovic su rigore e Chiesa), quando (entrambi alla fine dei due tempi), come (rompendo astinenze lunghissime) e le ragioni per consolarsi ci sono comunque. Allegri ha risparmiato(in panchina per tutta la partita), ha rinunciato a Miretti (indurimento ad una gamba), ha spremutoche, domenica non giocherà perché squalificato, ha operato un discreto turnover facendo tirare il fiato (hanno giocato 70 minuti) sia a(dentro Iling), sia a(dentro Chiesa). Parliamoci chiaro, l’avversario non era granchè e se il Friburgo è quinto (ma a pari punti con Lipsia e Union Berlino, sul terzo gradino della graduatoria), cinque punti davanti all’Eintracht, strapazzato dal Napoli in Champions League,. Eppure, contro una squadra inspiegabilmente priva di, con calciatori di una modestia terrificante, abili solo a segnare su calcio da fermo o su azione susseguente un calcio da fermo (il 46 per cento dei gol), la Juve ha rischiato di finire sotto prima su conclusione improvvisa di Doan, poi su colpo di testa di Ginter, deviato splendidamente da Szczesny.Naturalmente è bastato poco per cambiare la partita. Per esempio far ripartire la palla più velocemente a centrocampo, cercando le verticalizzazioni su Kean e. Quest’ultimo ha segnato (27’), dopo una punizione di Kostic deviata sulla traversa da Bremer (il centravanti, però, è stato pescato in fuorigioco dal Var), poi si è creato lo spazio per un tiro deviato e infine Kean, liberato in contropiede da Rabiot, ha sparato addosso al portiere Flekken. Insomma, nella seconda parte del primo tempo,. Stupenda l’azione che ha portato al rigore procurato da(tiro deviato con le braccia da Gulde, espulso per doppia ammonizione): Cuadrado ha servito Fagioli e lui, di prima, da dentro l’area, ha messo sui piedi di Gatti in provvidenziale sganciamento offensivo. Rigore via Var e trasformazione, assai fortunata, diA quel punto, fine del primo tempo con un gol e un uomo in più,. Soprattutto se a ritrovarsi con il doppio vantaggio è la Juventus allegriana, ovvero una squadra che ama giocare di rimessa più di quanto ami se stessa. Come non detto,che, pur con un uomo in meno, correvano il doppio, intercettavano palloni e si presentavano in area con frequente pericolosità. Per fortuna c’è stato Rabiot e non perdere testa e misura., furibondo,e gestiva i cambi. Felice e produttivo quello di Vlahovic con. Intanto, perché il subentrato, seppur in pieno recupero, ha colpito una traversa e segnato il raddoppio. Poi, perché è sembrato pienamente recuperato e assai vivace in zona gol.. Una considerazione salutare per una squadra che domenica gioca con l’Inter e, nella testa, ha tre obiettivi: fare più punti possibili in serie A, andare più avanti possibile in Europa League, vincere la Coppa Italia. Poi ci sono i processi. Ma quello non è il calcio giocato, l’unico che per ora interessi.