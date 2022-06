Il tweet della Juventus, accompagnato da un cuore e dal nome di Federico, annuncia la prima corsa vera post infortunio del giocatore bianconero. L'esterno, infortunatosi nella gara contro la Roma del gennaio scorso, quando si lesionò il legamento crociato del ginocchio,Davanti avrà un'estate di duro lavoro per tornare al meglio, in attesa di ritrovare il campo nella prossima stagione, con l'obiettivo di far tornare a brillare la Juventus insieme all'amico, ora compagno di squadra, Dusan Vlahovic.