Una doppietta importante, ma inutile per Federico Chiesa contro il Porto. Due gol che avvicinano il riscatto dell'esterno da parte della Juventus: ​i bianconeri lo hanno prelevato dalla Fiorentina in prestito biennale, per 2 milioni di euro per il 2020-21 e altri 8 per il 2021-22. Nel 2022 la Juve avrà un diritto di riscatto per 40 milioni a cui vanno aggiunti bonus (facili) per ulteriori 10 milioni. Il diritto diventerà obbligo se si verificherà una di queste quattro condizioni: che la Juve arrivi tra le prime quattro in Serie A, che Chiesa giochi il 60% delle gare stagionali (con presenze di almeno 30 minuti), che Federico nel biennio segni 10 reti (è già arrivato a 12) e faccia 10 assist (è ora a nove).