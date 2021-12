IL TABELLINO:

Ma soprattutto, al di là della classifica, conta l'atteggiamento della squadra di Allegri che malgrado le assenze di Chiesa e Dybala vince con pieno merito su un campo difficile, concedendo agli uomini di Mihajlovic soltanto un quarto d'ora di illusione all'inizio della ripresa. Troppo poco per pareggiare, dopo il gol d'apertura di Morata, perché poi i bianconeri tornano padroni del campo e alla fine potrebbero persino stravincere 3-0, dimostrando di avere- Il tridente di scorta prevede Bernardeschi a destra, Morata al centro e Kean a sinistra. E proprio da una bella combinazione tra due attaccanti, dopo appena 6' la Juventus va in vantaggio. Merito dicon un bel destro di prima intenzione. E' la dimostrazione che la squadra bianconera è scesa in campo con il giusto atteggiamento, anche se il Bologna fa capire subito di non avere alcuna intenzione di arrendersi così presto.- Il primo a guidare gli assalti rossoblù è Svanberg, che parte alle spalle di Soriano e Barrow nel 3-4-2-1 di Mihajlovic in cui Arnautovic è la punta centrale. De Ligt, al fianco di Bonucci tra i due esterni Cuadrado e Pellegrini, è perfetto quando salva sul centrocampista rossoblù ma nemmeno lui potrebbe evitare il pareggio quandoperò. E siccome Barrow ci prova ma senza mai inquadrare la porta, mentre Arnautovic offre più fumo che arrosto, Szczesny non corre grossi rischi, mentre il suo collega Skorupski deve bloccare un bel diagonale di Rabiot e una conclusione di Morata.- La Juventus ha il merito di non chiudersi in difesa del vantaggio e grazie all', sembra controllare la partita. Come nell'in cui i padroni di casa erano riusciti a pareggiare, l'1-0 dei bianconeri ha il difetto di incoraggiare le speranze di rimonta degli avversari che non a caso all'inizio della ripresa ripartono con un altro ritmo. Più dell'ingresso di, è l’atteggiamento del Bologna a mettere per la prima volta- Allegri capisce che la partita è cambiata e allora, dopo il primo quarto d'ora di sofferenza,, che non può avere i 90 minuti nelle gambe, per rinforzare il centrocampo. Come non detto, però, perché il Bologna insiste e soltanto- Il calcio è bello perché imprevedibile e infatti proprio nel suo momento migliore il Bologna incassa il secondo gol, checorretto leggermente dalla schiena del difensore rossoblù. A questo punto il precedente di Venezia non fa più paura, ma nel dubbio Allegri rinfresca la squadra, inserendo, anche se lo svedese va a destra, con lo spostamento di Bernardeschi a sinistra. E proprio, ha l'occasione per arrotondare il punteggio, ma Skorupski è bravo a deviare il suo angolatissimo diagonale. E' la dimostrazione che il Bologna non c'è più e così la Juventus chiude senza correre altri rischi e anzi, grazie anche a una bella sterzata di Kaio Jorge appena entrato al posto del generosissimo Morata,Bologna-Juventus 0-2 (primo tempo 0-1)Marcatori: 6’ pt Morata (J), 25’ st Cuadrado (J).Assist: 6’ pt Bernardeschi (J), 25’ st Morata (J).BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (1’ st Skov Olsen), Dominguez (40’ st Viola), Svanberg (35’ st Vignato), Hickey; Soriano (40’ Santander), Barrow (34’ st Sansone); Arnautovic. All. Mihajlovic.JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (16’ st Sandro); Arthur (16’ st Locatelli), Rabiot; McKennie (26’ Betancour), Bernardeschi, Morata (40’ st Jorge); Kean (26’ st Kulusevski). All. Allegri.Arbitro: Orsato di Schio, assistenti Valeriani e Bresmes, Marini quarto uomo, Banti e Di Iorio al Var.Ammoniti: 29’ pt Dominguez (B), 29’ pt McKennie (J).