"Le sfide in campionato tra Juventus e Chievo appartengono tutte al nuovo millennio, da quando i gialloblu sono in Serie A una presenza quasi fissa, mentre il primo incontro ufficiale risale al 31 agosto 1994 in Coppa italia. E' una storia densa quella del match, che a Torino non ha mai mancato di riservare sorprese e annessi protagonisti", così il sito ufficiale bianconero, tramite un comunicato, introduce la sfida contro i clivensi in programma per lunedì sera all'Allianz Stadium.



LA PRIMA VOLTA - Non è un modo di dire sostenere che il primo Juventus-Chievo è realmente una gara storica. Non solo perché per la prima volta i clivensi affrontano in campionato la Signora, ma anche per le particolari circostanze che l'accompagnano. Si gioca il 15 settembre 2001, 4 giorni dopo la tragedia che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero, ricordata con commozione dal pubblico delle Delle Alpi. Il Chievo arriva a Torino da capolista, in virtù di 2 successi nei primi 2 impegni in calendario. E dopo 20 minuti, si pensa che sia possibile il terzo per effetto della doppietta siglata da Marazzina. Per avere ragione della frizzante squadra di Del Neri la Juve deve impegnarsi a fondo. La rimonta riesce grazie a Tacchinardi e Tudor, il sorpasso arriva con Salas.



TRIPLETTE OPPOSTE - Segnare 3 gol e ottenere risultati agli antipodi. E' quanto succede a 2 bomber del Chievo, Oliver Bierhoff e Sergio Pellissier. Il tedesco riesce nell'impresa di realizzare una tripletta nel giorno che chiude il campionato 2002-03. Ma l'exploit serve a poco, una rete nel finale a opera di Cristian Zenoni regala ai bianconeri l'ultima vittoria di un torneo già vinto matematicamente, mentre i veronesi vedono sfumare la qualificazione alla Coppa Uefa. Più fortunato è l'attuale leader del Chievo, recordman di presenze nel club. Nel 2008-09 i suoi 3 acuti permettono alla sua squadra la conquista di un punto, nel clamoroso 3-3 della sfida giocata all'Olimpico. COME 4 ANNI FA... - Juventus-Chievo di lunedì sera aprirà la seconda fase del campionato. Una circostanza già avvenuta durante il primo dei 5 campionati di Allegri a Torino. Nel 2015 i bianconeri iniziano il ritorno allungando sulla Roma - fermata a Firenze – e vi riescono grazie a un 2-0 che vede Paul Pogba e Stephan Lichtsteiner nella parte dei risolutori.



I DEBUTTI - Ci sono due sfide torinesi tra Juventus e Chievo che hanno inaugurato il campionato. E, curiosamente, sono unite da una forte coincidenza. A firmare la rete sufficiente per la vittoria è un attaccante con un colpo di testa: David Trezeguet nel 2005-06 e Vincenzo Iaquinta 4 anni dopo.



IL PRIMO E L'ULTIMO - L'ultimo gol in Juventus-Chievo dell'anno scorso, gara terminata con un netto 3-0, è opera di Paulo Dybala, autore di un'azione personale finalizzata con un sinistro a fil di palo. Anche la prima rete siglata dalla Joya davanti al pubblico dello Stadium si è verificata in una gara contro i veronesi, un tiro dal dischetto nella sfida della terza giornata del campionato 2015-16.