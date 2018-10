La Juve punta a ringiovanire la propria difesa visto che quasi tutti i componenti della retroguardia sono over 30, almeno in mezzo dove l'unica eccezione è Daniele Rugani. Al termine della stagione, poi, si ritirerà Barzagli e secondo Tuttosport gli obiettivi della Juve in questo momento sono cinque: de Ligt dell'Ajax, Milenkovic della Fiorentina, Balerdi del Boca Juniors, Andersen (Samp) e Mitrovic (Bruges).