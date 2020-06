Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha parlato di Houssem Aouar, talento dei transalpini che tanto piace a Juventus e Manchester City. Ecco le parole del numero uno dell'OL a Telefoot: "Per il momento, non abbiamo ricevuto alcuna proposta o richiesta di informazioni per lui. So che ci sono molti club interessati. In ogni caso, la nostra intenzione è di tenerlo e faremo di tutto per riuscirci, altrimenti sarà lui a decidere dove desidera giocare. Abbiamo sempre assecondato i desideri dei nostri giocatori".