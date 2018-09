La Juventus ha raccontato un precedente del dicembre 2012 contro il Bologna tramite il proprio sito ufficiale:



"Succede tutto nella ripresa. Ed è una vittoria, quella del 31 ottobre 2012, che arriva, secondo un mantra caro a tutto il popolo bianconero, credendoci #FinoAllaFine.



Il giorno di Juve-Bologna 2012, come accadrà nella prossima sfida contro i felsinei, è un mercoledì. Si gioca un infrasettimanale in una fredda serata, con tanto di pioggia sull'(allora) Juventus Stadium.



La Juve parte arrembante, decisa a far svoltare la gara già nel primo tempo, ma il Bologna allenato da Pioli oppone da un lato lotta e resistenza, dall'altro una buona organizzazione, specie nell'ultima fase della frazione.



E' nella ripresa che la Juve si scatena, e che al minuto 54 passa, sull'asse Pogba (uno dei migliori in campo per tutta la gara)-Giaccherini-Quagliarella, che mette in porta. Match indirizzato in modo decisivo? Nemmeno per idea: la Juve va vicina al raddoppio, ma in modo beffardo subisce il gol del pareggio, con un gran tiro di Taider che batte Buffon.



La Juve ricomincia a macinare gioco, ma non riesce a rendersi pericolosa. Il match sembra indirizzato verso un pareggio, ma al 92'... ci pensa Pogba, di testa. La Juve vince e lo Stadio è in delirio".