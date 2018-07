La Juventus si prepara a salutare nuovamente Luca Clemenza. Il fantasista, protagonista di un grande gol segnato contro il Benfica nel secondo match della tournée americana della Juventus, è pronto per una nuova avventura. Lo vogliono in tanti, sì: ma sul giocatore ci sono soprattutto Sassuolo e Palermo. Più i rosanero, secondo Sky Sport, che vorrebbero chiudere quanto prima per regalarsi un bel colpo con finalità molto precise: ritentare subito e riuscire nella scalata verso la Serie A.