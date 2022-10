In rigoroso ordine alfabetico, ora la lista degli indisponibili della Juve è composta da Marley, Gleison, Federico, Mattia, Angel(comunque fuori lista Champions), Leandro, Paul. Quasi una squadra intera per intenderci, almeno a livello numerico. In termini di qualità e personalità,Anche se alla spicciolata, praticamente tutti i giocatori attualmente indisponibili sono attesi in campo almeno per qualche spezzone già prima del Mondiale, salvo nuovi imprevisti potrebbe rivedersi una Juve quasi al completo contro l'Inter il prossimo 6 novembre. Nel frattempo però c'è tanto da giocare e da giocarsi, Allegri dovrà farlo con l'infermeria piena.Dalla Continassa filtra la sensazione che Allegri darà continuità alla squadra che ha battuto Toro ed Empoli, insistendo quindi sul 3-5-2. Con un paio di accorgimenti e non di più rispetto a venerdì scorso:. Per una Juve che dovrebbe scendere in campo con Wojciech Szczesny in porta, Danilo e Alex Sandro ai fianchi di Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Filip Kostic sulle fasce, il trio McKennie-Locatelli-Rabiot in mediana e la coppia Milik-Vlahovic davanti.