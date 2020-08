Ashley Cole, ex terzino di Chelsea e Roma, ha parlato della scelta di Pirlo alla Juventus: "Credo che sia una buona tendenza quella di dare possibilità a tecnici giovani con poca esperienza. Ma d’altronde gli allenatori giovani non possono fare esperienza se non gli viene data l'occasione. Spero che possa essere lo stesso per Pirlo. Credo che tutti i giocatori esperti alla Juve debbano aiutarlo".