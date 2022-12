Il Mondiale in Qatar ha confermato lo straordinario momento di forma fisica e mentale di Rabiot, un giocatore capace di trascinare la Juventus prima e la Francia poi con una serie di prestazioni da giocatore di un’altra categoria. Adrien sta riscattando le ultime stagioni deludenti in bianconero sia per colpe sue che per una serie di scelte del club che non gli hanno permesso di trovare quella continuità di rendimento necessaria a certi livelli.Da un lato il terremoto giudiziario che si è abbattuto sulla Juventus costringerà il club ad abbattere i costi, dall’altro le tante offerte ricevute da un campionato affascinante come la Premier League.di quelle che meritano quantomeno una riflessione attenta. Alla corsa si sono iscritte anche Arsenal e Chelsea ma più con vista sull’estate quando Adrien sarà libero di accordarsi a parametro zero.