Ci sono due certezze su quello che aspetterà l’Inter sul mercato da qui al termine della stagione. Entro il 30 giugno 2023 i dirigenti nerazzurri dovranno cedere bene un big per avvicinarsi all’attivo di mercato chiesto dal presidente Steven Zhang già la scorsa estate.. Il rischio di depotenziare la squadra senza avere tempo e modo di correre ai ripari è alto. Ecco perché per l’olandese si inizia a lavorare per una cessione da 50/60 milioni solo a partire dalla prossima estate.Il Mondiale giocato a livelli più che buoni non ha fatto altro che aumentare l’interesse intorno a Dumfries.che non ha smesso di vedersi con la maglia nerazzurra anche nel futuro.. La partita è aperta ma solo a partire dalla prossima estate, Dumfries prima vuole vincere con l’Inter.