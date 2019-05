Cristian Romero alla Juventus, è solo questione di tempo. I campioni d'Italia hanno già bloccato il centrale argentino del Genoa e potrebbero portarlo a Torino già nella prossima stagione. Come riporta ilBiancoNero.com, su questo scenario influirebbe l’eventuale retrocessione in Serie B della squadra di Prandelli, che oggi si giocherà la salvezza contro la Fiorentina. In caso di crollo del Genoa, la permanenza di Romero in Liguria diventerebbe praticamente impossibile.