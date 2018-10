Mick Clegg, uno scienziato del pallone, colui che ha reso Ronaldo una macchina da guerra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lui ha lavorato dal 2003 al 2009, riuscendo a trasformare con il duro lavoro quel ragazzino esile a carrarmato colmo di talento. "Cristiano mi disse: 'Aiutami a diventare il migliore del mondo'. Gli altri lo dicono ma dopo due giorni, due mesi, due anni mollano. Lui no, ha continuato a lavorare per tutta la vita, si è interessato della dieta, del fisico, della mente. Il suo cervello è uno dei più veloci che abbia visto. Non lo sento da tanto, ma penso possa continuare fino a 40 anni".