La Juventus è già da tempo al lavoro sulla prossima stagione. Il club bianconero - scrive il Corriere di Torino - è arrivato prima di tutti per Emre Can, protagonista di un’autentica telenovela, ma è riuscito a resistere ai continui tentativi di inserimento di Bayern Monaco e PSG. Alla fine il lavoro paziente di Marotta e Paratici è servito e si tratta - si legge - di un autentico colpaccio, a parametro zero ma ugualmente figlio di un grande sforzo economico: cinque anni di contratto a quasi sei milioni a stagione con di commissione monstre senza precedenti per il suo entourage.