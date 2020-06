21 anni fa, a Fermo, nasceva Marco Olivieri, giovanissimo attaccante della Juve Under 23. 22 presenze in campionato, 4 gol e 3 assist, così il classe ’99 ha conquistato i bianconeri e ha dato ragione a quel milioni di euro speso dal club la scorsa estate per riscattarlo dall’Empoli. E' stato aggregato alla squadra bianconera che ha viaggiato verso Genova.