Secondo La Repubblica, su Bernardeschi e la Juventus l’aria che tira è la stessa che ha soffiato in faccia a Dybala: il giocatore verrà lasciato libero. Dopo tutto in questi cinque anni l’ex Fiorentina è stato una delusione clamorosa: pagato 40 milioni, non ha mai trovato posto fisso né collocazione tattica, ha segnato appena 11 gol ed è stato spesso contestato dal pubblico.