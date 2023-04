La caviglia di Dusan Vlahovic verrà valutata solo in mattinata. Ma Max Allegri sta già programmando una Juve senza il centravanti serbo per sfidare l'Inter. Il che significa con ogni probabilità anche senza tridente. Poi ogni verdetto finale verrà rimandato al termine dell'allenamento di rifinitura, che si terrà alla Continassa avendo deciso di rinviare la partenza per Milano solo nella giornata della partita: niente ritiro, meglio togliersi di dosso un po' di tossine anche in questa maniera. A questo punto toccherà a uno tra Federico Chiesa e Arek Milik affiancare Angel Di Maria, un attacco che dovrà necessariamente tenere conto di una possibile proroga ai tempi supplementari e che vedrà Allegri dare almeno altrettanto importanza a chi chiuderà la partita rispetto a chi la comincerà. Scivolando sugli altri reparti, torna Gleison Bremer in difesa e insieme a Danilo rappresenta l'unica certezza (occhio al possibile ritorno di Leonardo Bonucci), mentre a centrocampo dovranno essere il rientrante Mattia De Sciglio e lo spremuto Filip Kostic a dover stringere i denti, con Nicolò Fagioli e Fabio Miretti a giocarsi l'altra maglia in mediana al fianco di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.



LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile Juve anti-Inter.



Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Bonucci, Gatti, Rugani, Iling-Junior, Barrenechea, Miretti, Paredes, Pogba, Soulé, Chiesa.



Indisponibili: Kaio Jorge, Kean, Vlahovic.

Squalificato: Cuadrado,

Diffidati: Danilo, Miretti, Perin.