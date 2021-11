Per la serie “tutto è bene ciò che finisce bene”,, grazie a Cuadrado, entrato da poco. Ma soprattutto, prima dello spunto del colombiano,che lascia la Fiorentina con un uomo in meno nell’ultimo quarto d’ora. Ovviamente manca la controprova, ma per quello che si era visto fin lìun po’ per i suoi meriti e un po’ per i demeriti della Juventus, tornata cenerentola in campionato dopo essere stata principessa in Champions contro lo Zenit. Stavoltanon riesce a ripetersi e attorno a lui soltanto, che tra l’altro provoca il secondo cartellino giallo di Milenkovic, prova a svegliare una squadra spenta e confusa, graziata da una Fiorentina spuntata perché ilal posto dell’infortunato Szczesny non è l’unica scelta forzata di Allegri, perché nel riscaldamento si blocca anchee così, per la contemporanea indisponibilità di Bonucci, la coppia centrale della difesa bianconera è formata da De Ligt e, per la prima volta in questa stagione. E’ una precisa scelta tecnica, invece, la terza novità rispetto alla gara vinta contro lo Zenit, perchéviene preferito a Bernardeschi come quarto centrocampista di sinistra nel confermato 4-4-2. L’intenzione è quella dche si presenta al completo con l’ormai collaudato 4-3-3, ma il primo tempo non dà ragione ad Allegri, perché la Juventus- Senza la grinta di Chiellini e i lanci di Bonucci, la difesa soffre perché De Ligt fatica a controllare Vlahovic, senza il minimo aiuto da parteche si limita a passare sempre il pallone al compagno più vicino, o addirittura a Perin. E così dopo un colpo di testa bloccato dal portiere bianconero, la Fiorentina ben protetta dai due centralitra Odriozola e Biraghi, riparte rendendosi pericolosa soprattutto nel finale del primo tempo quandogira sopra la traversa un bel cross di Odriozola e poi quando Perin precede il colpo di testa di Castrovilli sul bel cross di Callejon. A poco serve, quindi,I difetti, infatti, sono sempre i soliti: mancanza di fantasia in mezzo al campo dei vari, aggravata dall’assenza di spinta dei due esterni Danilo e Alex Sandro. Soltanto Chiesa prova ad accelerare sulla destra e siccomeTerracciano si preoccupa soltanto per il suo occhio arrossato dopo uno scontro.Allegri dopo l’intervallo inserisceal posto di Alex Sandro. Come spesso accade, però, più dei moduli tattici e dei rispettivi interpreti, è la mentalità a fare la differenza perchéE anche se la mira è sballata, prima Morata e poi Rabiot sfiorano il gol con altrettanti spunti individuali., perché la squadra di Italiano non si chiude in difesa e riparte con la spinta di Bonaventura, Torreira e Castrovilli. Improvvisamente, però, la partita cambia.- Milenkovic, già ammonito per un fallo su Morata, si merita un secondo giallo per un'entrata su Chiesa e così dal 73’ la Fiorentina è in dieci.inserendo Igor in difesa con il sacrificio di Callejon e Sottil in mezzo al campo al posto di Saponara. L, ma al primo vero tiro in porta dei bianconerirespinge il fortissimo diagonale di Chiesa. Duncan e Nastasic al posto di Bonaventura e Castrovilli sono le altre due mosse di Italiano, per salvare il meritato pareggio in un finale di comprensibile sofferenza.Allegri risponde puntando sulla freschezza dial posto dell’inutile. Un gol annullato a Morata per fuorigioco e un nuovo gran tiro di Chiesa, respinto da Terracciano, sembrano i segnali di un’altra giornata negativa. E invece, nel primo dei quattro minuti di recupero,. La vittoria è al sicuro e dopo tre partite con appena un punto è una vittoria che vale triplo. Anche se continuando a (non) giocare così la Juventus faticherà come l’anno scorso per arrivare al traguardo minino del quarto posto.: st 46' Cuadrado.Perin; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro (1' st Pellegrini); McKennie, Locatelli, Rabiot (34' st Cuadrado); Chiesa, Dybala (47' st Bentancur), Morata (44' st Kaio Jorge). A disp. Pinsoglio, Israel, Arthur, Ramsey, Bonucci, Bernardeschi, Kulusevski. All. Allegri.: Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (33' st Duncan, Torreira (18' st Amrabat), Castrovilli (33' st Nastasic); Callejon (29' st Igor), Vlahovic, Saponara (29' st Sottil). A disp. Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Egharevba, Venuti, Benassi. All. Italiano.: Sozza di Seregno.: Di Paolo di Avezzano.: st 28' Milenkovic (F) per somma di ammonizioni.: pt 26' Martinez Quarta (F), 47' Danilo (J); st 36' Nastasic (F), 43' Rugani (J).