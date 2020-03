C'è Paul Pogba. E poi ci sono tanti altri argomenti interessanti di cui stanno parlando Mino Raiola e Fabio Paratici: Gigio Donnarumma, per esempio. Ma anche talenti puri che in Olanda si stanno già imponendo come investimenti dal sicuro avvenire. Due in particolare sono finiti nel mirino della Juventus. Si tratta di Donyell Malen e Ryan Gravenberch, rispettivamente attaccante e centrocampista in forza a Psv e Ajax. La Juve li studia, Raiola li propone.