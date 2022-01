L'imminente arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus cambia la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a Paulo Dybala. Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri non gli offriranno alcun aumento d'ingaggio. Correndo il rischio di perderlo a parametro zero: sulle tracce dell'attaccante argentino ci sono Tottenham, Barcellona e Inter.